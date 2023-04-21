В Иркутской области почти 40 школ модернизируют в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С прошлого года Иркутская область активно включилась в реализацию федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Как стало известно КП-Иркутск, в текущем году по ней планируется модернизировать 37 школьных зданий.

-За 2022 год были приведены в порядок общественные пространства в 22 школах. Помимо капитального ремонта зданий, была закуплена мебель, спортивный инвентарь, оснащены цифровые лаборатории, - говорят власти.

Так, например, был проверен ход капремонта школы в р.п.Хребтовая (Нижнеилимский район - прим.Ред.). Учреждение вошло в федеральную программу модернизации школ. Контракт на проведение работ здесь был заключен 30 января.

Ранее сообщалось, что рейды по проверке ремней безопасности пройдут в Иркутской области 22-23 апреля. Подробнее об этом мероприятии вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.