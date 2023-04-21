В Иркутской области 22 апреля ожидаются снег и дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 22 апреля, жителям Иркутской области стоит приготовиться к ухудшению погоды. Об этом пишет Байкал24 со ссылкой пресс-службу гидрометцентра.

-Погода будет облачной, ожидаются осадки в виде снега ночью и в виде дождя - днем. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду, - говорят в ведомстве.

Что касается температуры воздуха, то ожидается -5...-10 градусов, при прояснении похолодает до -15...-20. Днем потеплеет до +3...+8.

В областной столице осадков не предвидится, температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, днем же воздух прогреется до +5...+7.

Ранее сообщалось, что в центре Иркутска 22 апреля 2023 года закроют дороги из-за легкоатлетической эстафеты. Стартуют бегуны в 11.00 от площади у памятника Александру III. Подробнее об этом мероприятии вы можете прочитать по ссылке.