Начались капитальные ремонты школ в Иркутской области

В Иркутской области начался ремонт школ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжается работа по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений, проводимая в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», запущенной Министерством просвещения России по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Наш регион включился в нее в прошлом году.

Контракты на проведение ремонтов уже заключены по всем 26 объектам, которые вступают в ремонт в 2023 году. В некоторых школах уже начались работы. Кроме того, продолжаются они в тех школах, где ремонт рассчитан на двухлетний цикл. Всего в этом году приведут в порядок 37 школьных зданий, а в целом, за два года действия программы, будет отремонтировано 59 школ.

– Вопрос активного включения муниципалитетов в федеральную программу модернизации школ на моем постоянном контроле, – подчеркнул Игорь Кобзев. - На сегодня по всем объектам заключены контракты на выполнение ремонтных работ, продолжается контрактация по закупкам оборудования, прошу глав муниципальных образований лично контролировать этот процесс. В 2022 году мы уже обновили образовательное пространство в 22 школах - это не только капитально отремонтированные здания, но и новое современное оснащение: учебная мебель, цифровые лаборатории, спортивный инвентарь, и многое другое. Все это позволяет наполнить новым содержанием обучение и воспитание школьников, обеспечить условия для самых разных детских активностей и развития творческих способностей ребят.

Ход работ при капитальном ремонте здания школы в поселке Хребтовая Нижнеилимского района проверил министр образования Максим Парфенов. На это время 97 учеников учатся в помещениях поселкового детского сада и дома культуры. Комплексный капитальный ремонт одноэтажного деревянного здания рассчитан на один год. Здесь заменят полы, окна и двери, изношенные деревянные элементы несущих стен, полностью обновят инженерные сети. Проведут все необходимые электромонтажные и отделочные работы, установят новую пожарную сигнализацию. Общая стоимость - около 70 млн рублей, которые поступили из областного и федерального бюджетов.

– Работы идут с опережением графика, и есть уверенность, что 1 сентября дети и педагоги встретят в обновленном здании школы, сядут за новые парты в классах, оборудованных по современным требованиям, так как на оснащение школы также предусмотрены средства в размере более 7 млн рублей, – сообщил Максим Парфенов.