Мэр Иркутска Руслан Болотов участвовал в заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Заседание Совета по развитию местного самоуправления провел Президент России Владимир Путин. На нем обсуждались задачи пространственного развития муниципальных образований, особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти, а также вопросы кадрового потенциала муниципальной службы.

– Повышение благополучия и качества жизни граждан – базовый приоритет в нашей с вами общей работе. Зачастую люди обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Но для них главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный, – подчеркнул Владимир Путин.

Все докладчики отметили: федерацией создаются благоприятные условия для развития территорий. На национальные проекты и федеральные программы выделяется существенное финансирование.

– Если в 2020 году Иркутск участвовал в четырех национальных проектах, то в 2022 году – уже в шести, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Мы строим учреждения социальной сферы по нацпроектам «Демография» и «Образование», в работе более 20-ти объектов. В этом году начнем возводить школы в микрорайоне Союз на 1225 мест и на улице Ярославского на 1550 мест. Ежегодно ремонтируем порядка 20 км улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», благоустраиваем парки и скверы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

В рамках совместной работы с правительством Иркутской области реализуются и крупные инфраструктурные проекты: развитие системы водо- и теплоснабжения в предместье Рабочее, подготовка к реконструкции канализационно-очистных сооружений левого берега. Впервые в 2023 году реализуется 27 проектов, предложенных инициативными гражданами и общественными объединениями, в рамках инициативного бюджетирования.

В ходе совета докладчики высказали ряд предложений, которые будут изучены профильными ведомствами.