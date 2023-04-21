Власти Братска утвердили перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных собак
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Администрация Братска составила и утвердила перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных собак после того, как последних отловили, стерилизовали или вакцинировали. Соответствующий документ опубликован на сайте местной администрации.
-Устанавливается запрет на возврат собак в скверы, площади, парки и пространства у памятников. Также под запретом окрестности больниц и школ, - говорится в постановлении.
Кроме этого, ограничение распространяется на кладбища, территории социальных объектов, детские и спортивные площадки, а также территории многоквартирных домов.
В то же время перечень, где собак выпустить можно - в документе не приводится.
Ранее сообщалось, что по данным Управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Иркутской области из-за укусов клещей медицинская помощь понадобилась 95 жителям.