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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:28

Власти Братска утвердили перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных собак

Устанавливается запрет на возврат собак в скверы и парки
Елена СИНИЦА
Власти Братска утвердили перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных собак

Власти Братска утвердили перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных собак

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Братска составила и утвердила перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных собак после того, как последних отловили, стерилизовали или вакцинировали. Соответствующий документ опубликован на сайте местной администрации.

-Устанавливается запрет на возврат собак в скверы, площади, парки и пространства у памятников. Также под запретом окрестности больниц и школ, - говорится в постановлении.

Кроме этого, ограничение распространяется на кладбища, территории социальных объектов, детские и спортивные площадки, а также территории многоквартирных домов.

В то же время перечень, где собак выпустить можно - в документе не приводится.

Ранее сообщалось, что по данным Управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Иркутской области из-за укусов клещей медицинская помощь понадобилась 95 жителям.