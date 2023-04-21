В Усолье-Сибирском пойман мужчина, поджегший дом своей сожительницы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском полицейские задержали мужчину, который сжег дом своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В полицию обратилась жительница Ангарска, она рассказала, что горит ее дом, расположенный в поселке Новомальтинск, - рассказывают в МВД.

К месту происшествия выехала следственная группа, были опрошены свидетели. Выяснилось, что дом поджег неизвестный мужчина. Соседи описали злоумышленника, тогда потерпевшая предположила, что речь идет о ее сожителе.

Собственно, поджигателя отыскали вблизи места преступления. Он рассказал, что поджег дом из-за ссоры со своей спутницей.

При себе у него находились спички и баллончик с дезодорантом. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что власти Братска утвердили перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных собак.