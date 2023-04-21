В больницу №6 Иркутска приобрели медоборудование на 40 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно КП-Иркутск, по федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в больницу № 6 областной столицы приобрели 81 единицу реабилитационного оборудования.

-На эти цели было выделено 40 миллионов рублей, в том числе 29 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 11 миллионов рублей – региональное финансирование, - говорят власти.

В частности, приобретены аппараты для разработки верхних и нижних конечностей, восстановления когнитивных функций, кровати с электрическим приводом.

По большей части оборудование произведено в России, добавили в ведомстве.

Закупленное оборудование поможет в вопросах реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы, перенёсших черепно-мозговые травмы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области почти 40 школ модернизируют в 2023 году.