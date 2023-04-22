Транспортный коридор «Запад-Восток» проложат через Иркутскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023-м году будет продолжаться развития региональной и федеральной дорожных сетей. В частности планируется завершения строительства трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

—Коридор «Запад-Восток» продлен через Сибирь на мангале и на Китай. Трасса в результате пройдёт до урала: на Челябинск Тюмень Омск Новосибирск Иркутск Читу Горно-Алтайск,- комментировал ранее Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что рейды по проверке ремней безопасности пройдут в Иркутской области 22-23 апреля. Также инспекторы ГИБДД будут обращаться внимание на наличие детских кресел. В ведомстве напоминают, что использование ремней безопасности серьезно снижает риск получения травм в результате дорожно-транспортных происшествий. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.