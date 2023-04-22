В Октябрьском районе Иркутска расчистили от мусора лесопарковую территорию Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Октябрьском округе привели в порядок лесопарковую территорию в границах улиц Дыбовского, Депутатская и Ширямова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Этот парк находится в довольно-таки густонаселенном районе. Когда тепло, граждане часто проводят здесь время, в том числе и с детьми, - рассказывает вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, который тоже принимал участие в субботнике.

Он также напомнил, что 22 апреля в городе проводится общегородской субботник. Жителей Иркутска пригласили поучаствовать в нем.

Конкретно в Октябрьском районе планируется порядка 50 подобных мероприятий, в них примут участие около десяти тысяч человек.

На сегодня специалисты комитета по управлению Октябрьским округом уже выдали 20 тысяч мешков, 4 тысячи пар перчаток, 400 талонов на вывоз мусора, добавили в администрации.