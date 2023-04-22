В Иркутской области начал работать новый генконсул Республики Корея Хан Сеонг Чина Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно КП-Иркутсе, новый генконсул Республики Корея Хан Сеонг Чина начал работу в регионе.

-Иркутская область и Республика Корея взаимодействуют уже несколько десятков лет: развиваются культурные, экономические и научные связи, - говорят власти.

Например, подписано соглашение о побратимских связах между регионом с провинцией Кенсанбук-до. Отношения будут продолжены.

Так, Хан Сеонг Чин заявил, что Корея заинтересована в поставках в регион средств для индустрии красоты, а также автозапчастей. Кроме этого, он напомнил, что в конце мая в областной столице пройдет Неделя корейской культуры. В планах провести выставки, показы фильмов и ряд других культурных событий.