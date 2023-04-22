В Иркутской области 23 апреля 2023 года назначены 11 муниципальных выборных кампаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцать муниципальных кампаний назначены в Иркутской области на 23 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе областной избирательной компании.

-Так, на пост мэра Куйтунского района претендуют семь кандидатов, главы Шиткинского МО Тайшетского района – пять. Еще по два претендента будут представлены на выборах глав Шестаковского округа, Казачинского сельского поселения, МО «Ирхидей», - говорят в ведомстве.

Помимо этого, по три кандидата зарегистрированы на довыборах депутатов думы Куйтунского района по округам №1 и 14.

Также известно о пяти претендентах на мандат в думе Слюдянского района (округ №5) и думе Эхирит-Булагатского района (округ №5). Два кандидата зарегистрированы на довыборах депутата думы Братска по округу №7. По 12 кандидатов участвуют в выборах дум Казачинского и Шестаковского МО.