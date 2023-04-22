В Тулуне в ночь на 22 апреля 2023 года загорелась котельная Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь с 21 на 22 апреля - в 02.40 - специалистам ГУ МЧС России по Иркутской области потребовалось выехать на пожар в Тулуне.

-Возгорание произошло на улице Льва Толстого, уже в 02.49 по местному времени пожар был локализован, а в 02.51 - ликвидирован, - говорят в пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных. К месту происшествия выезжали девять человек личного состава и две единицы техники.

О причинах и обстоятельствах произошедшего на данный момент ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что охранные зоны установили для пяти памятников природы в Иркутской области. Всего сейчас такие зоны установлены для 19 памятников природы в регионе. Это необходимо для того, чтобы предотвратить антропогенную нагрузку. Подробнее по этой теме вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.