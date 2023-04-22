В Усть-Илимске следком начал проверку из-за обращений граждан по поводу состояния дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Илимске организована доследственная проверка по обращению граждан в интернете. Все дело в том, что следственные органы заметили жалобы жителей по поводу неудовлетворительного состояния дорог в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По данному факту следователями СК организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного по статье о халатности, - говорят в ведомстве.

Сейчас следователи будут изучать документацию в части расходования бюджетных средств на содержание и ремонт дорог в городе, также будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц администрации города.

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