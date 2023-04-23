В Нукутском районе проведут капитальный ремонт сооружений на стадионе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В мае в поселке Новонукутский приступят к капитальному ремонту сооружений стадиона имени почетного гражданина Нукутского района Г.И. Петрова, он находится при ФОКе «Унга-Арена». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- Контракт на выполнение работ уже заключен, - говорят специалисты. – На ремонт направят более 24 миллионов рублей.

За эту сумму на стадионе установят новую входную группу с ограждением, создадут площадку для тенниса и городошного спорта. Также в планах на стадионе установка двух трибун и освещения и многое другое. Кстати, в минспорте региона также сообщили, что в Балаганске в этом году начнется строительство ФОКа со стадионом. На их возведение потребуется два года. В комплексе будет несколько залов - универсальный игровой, тренажерный, гимнастический. На стадионе постелят футбольное покрытие с дорожками для занятия легкой атлетикой.

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