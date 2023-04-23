177 человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Сибирская в Иркутске 23 апреля

Квартира в пятиэтажке на улице Сибирской загорелась ночью 23 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье в ночь на 23 апреля произошло пять пожаров. Так из-за пламени в однокомнатной квартире на первом этаже из пятиэтажки на улице Сибирская в Иркутске эвакуировались 165 человек. Почувствовав запах дыма в подъезде, все они выбежали по лестницам на улицу. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре на Сибирской поступило в 03.23 ночи 23 апреля, - говорят спасатели. - На место пожара были направлены пять расчетов с автолестницей.

Сильный дым к приезду пожарных скопился на верхних этажах, поэтому сбежать вниз они уже не могли. За дело взялись специалисты газодымозащитной службы, они, используя спасательные устройства, вывели пленников дыма из здания. В общей сложности, они помогли дюжине человек, в их числе было двое детей.

Пожарные же потушили огонь за семь минут. В комнате на 10 «квадратах» горели домашние вещи. От пожара вся квартира закоптилась.

Увы, трагедией обернулся пожар в деревянном доме в Усть-Илимске. Огонь обнаружили слишком поздно, в горящем здании погибли трое взрослых и ребенок.

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