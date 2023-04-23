В Иркутской области подешевели девять товаров первой необходимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Девять товаров первой необходимости подешевели в Иркутской области в середине апреля. Служба потребительского рынка и лицензирования опубликовала данные мониторинга цен специалистами Иркутскстата с 11 по 17 апреля.

Так цены на 11 товаров из списка продуктов первой необходимости, всего их, напомним, 25, практически не изменились, а еще на девять и вовсе понизились.

- Подешевела на 1.62% гречневая крупа, на 0.6% - молоко, - пояснили в пресс-службе регионального правительства. – Выгоднее на 0.59% стало покупать говядину, цена на свинину снизилась на 0.45%, а на пшено – на 0.44%.

Мясо кур стало дешевле на 0.33%, также меньше цифры на ценнике на 0.22% теперь у мороженой рыбы. В списке подешевевших товаров также соль – ее цена упала на 0.12% - и рис шлифованный – стоимость уменьшилась на 0.02%.

Но, как водится, продукты не только дешевеют, но и дорожают. В списке подорожавших за указанное время оказались яблоки. Цена на этот фрукт увеличилась на 1.56%. Подорожал и репчатый лук – на 1.40%. Из овощей в этот рейтинг также попала морковь – плюс к цене 1.25%. Сахар стал дороже на 1.16%, черный чай на 1.14%.

- Рост цен на плодоовощную продукцию носит сезонный характер, - отмечают специалисты. - Увеличение цен на сахар наблюдалось также в 63 регионах. Индекс потребительских цен составил в целом по России с 11 по 17 апреля составил 100,04%.

Кстати, КП-Иркутск сравнила цены в регионах России, узнала, какие продукты в Приангарье дороже, чем в соседних регионах - подробности здесь.

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