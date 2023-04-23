Из-за ДТП на улице Лермонтова образовалась пробка в Иркутске 23 апреля Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В Иркутске вечером, 23 апреля, произошло ДТП на улице Лермонтова в районе Академгородка. Две машины столкнулись на дороге и врезались в светофор. Об этом КП-Иркутск рассказали очевидцы автоаварии.

- Из-за ДТП на улице Лермонтова и прилегающим к ней образовались пробки, - говорят иркутяне.

Точно известно, что автоавария произошла у дома номер 137 по улице Лермонтова. Так, что, если у вас есть возможность объехать проблемный участок дороги в ближайшее время, лучше ей воспользоваться.

Напомним, в воскресенье региональный следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело после пожара в Усть-Илимске, где погибли четверо человек, в том числе и 7-летняя девочка. О горящем здании пожарным сообщили очевидцы, сотрудники газодымозащитной службы пробрались в пылающий деревянный дом, но к несчастью, спасти уже никого не удалось - подробности.

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