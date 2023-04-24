14 человек спасли сотрудники МЧС в Иркутской области в ночь на 23 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на 23 апреля 2023 года в Иркутской области на пожарах спасли 14 человек. Так, одно из происшествий зарегистрировано в столице региона. В 03:23 поступило сообщение о том, что в доме на улице Сибирской горит квартира на первом этаже. пятиэтажного дома. Так как подъезд быстро заполнился дымом, 165 жильцов поспешили выйти на улицу. К этому времени по адресу приехали пять спецмашин с автолестницей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление на верхних этажах. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам со спасательными устройствами были спасены 12 человек, в том числе двое детей, - отмечают в ведомстве.

В 04:09 на улице Марата произошел пожар в четырехэтажном доме. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались четыре человека. Пожарными спасены еще двое. Хозяйка находилась на месте. Вскоре пламя ликвидировали.

Еще один пожар, во время которого самостоятельно эвакуировались 16 человек и четырех человек эвакуировали огнеборцы, произошел в городе Усть-Куте на улице Нефтяников. Загорелась квартира на верхнем этаже. К счастью, обошлось без пострадавших. По данным экспертов, все три пожара произошли из-за короткого замыкания электропроводки.

Напомним, в Приангарье за неделю с 17 по 23 апреля произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП получил травмы различной степени тяжести 21 человек, еще пятеро погибли. Статистикой аварийности поделились в Госавтоинспекции Иркутской области. Известно, что четверо водителей-участников этих автоаварий находились за рулем в состоянии опьянения.