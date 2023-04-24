Строительство ФОКа в поселке Залари подходит к завершению Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 1500 квадратных метров в поселке Залари подходит к завершению. Работы выполнены на 80%. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Объект возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В помещении расположены большой игровой зал, раздевалки, медицинский кабинет, тренерские комнаты и так далее. При этом созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

Напомним, в понедельник, 24 апреля, погода в Иркутске ожидается с небольшой облачностью и без осадков. В региональном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем столбики уличных термометров, по данным Иркутского Гидрометцентра, покажут +11…+13. Впрочем, совсем скоро небесная канцелярия намерена снова разверзнуть небеса и послать сибирякам снегопад.

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