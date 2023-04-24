Мастер спорта по натурбану из Братска Сергей Замахов погиб в зоне СВО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скорбное известие пришло в Братск. Выполняя боевые задачи в Артемовске, погиб Сергей Замахов. Накануне, 23 апреля, родные и близкие простились с военным. Информацией с земляками поделился мэр Сергей Серебренников.

- Сергей Сергеевич учился в школе № 30, успешно занимался санным спортом и получил разряд мастера спорта по натурбану, - рассказали о бойце в администрации города. - С 2005 года трудился на предприятиях Братска. В ноябре прошлого года подписал контракт на принятие участия в специальной военной операции.

В мае сибиряку должно было исполниться 34 года. Дома его ждали мать, жена, дочка и сын.

Напомним, в Приангарье установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий военнослужащих. Так, бойцам ежемесячно будут компенсировать 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместе с этим, при наличии медицинских показаний их обеспечат путевками в местные санатории.