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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:06

Телемарафон для сбора помощи участникам СВО из Иркутской области пройдет 24 апреля

Помочь можно во время прямого эфира на сайте, радио и в соцсетях «Комсомольской правды»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жители Приангарья смогут оформить денежные переводы на любую сумму на счет нашего региона в Благотворительном фонде «Все для Победы!»

Жители Приангарья смогут оформить денежные переводы на любую сумму на счет нашего региона в Благотворительном фонде «Все для Победы!»

«Своих не бросаем!» – под этим лозунгом 24 апреля в 16:00 состоится марафон для сбора помощи участникам специальной военной операции из Приангарья. Мероприятие проходит при поддержке общественных организаций, благотворительных фондов, Законодательного Собрания Иркутской области, а также местных Дум.

- В рамках телемарафона жители Приангарья смогут оформить денежные переводы на любую сумму на счет нашего региона в Благотворительном фонде «Все для Победы!», предоставить любую другую необходимую помощь, - сообщают в пресс-службе Заксобрания.

Собранные средства направят на покупку оборудования и обмундирования согласно заявкам, поступившим из воинских частей, где служат мобилизованные из Иркутской области.

Посмотреть или послушать марафон можно на всех площадках «Комсомольской правды» и телеканала «ТИВИСИ».

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