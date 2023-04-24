Кинопоказ и тепловизор: депутат Думы Иркутска Алексей Распутин помогает участникам СВО

Отправка гуманитарной помощи на фронт продолжается. Фото: Дума Иркутска

Гуманитарному центру “Своих не бросаем” исполнилось 7 лет! В честь этого события соучредитель центра и депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 22 Алексей Распутин организовал два традиционных больших кинопоказа, куда пригласили волонтеров фонда и семьи участников специальной военной операции. Кроме того, центр продолжает активную работу по сбору гуманитарной помощи.

Всего киносеансы посетили около 150 человек. 15 апреля в кинотеатре «Киномолл» показали популярный российский фильм «Чебурашка», а 22 апреля в кинотеатре «Дон Отелло» – комедию «Я хочу! Я буду!».

- Положительные эмоции нужны всем, сейчас особенно, - подчеркнул Алексей Распутин.

Гуманитарный центр «Своих не бросаем» занимается поддержкой участников военной спецоперации и их семей - речь идет не только об отправке обмундирования и вещей первой необходимости на фронт, но и о консультациях для родственников. На днях очередная партия с гуманитарным грузом отправилась передовую. Для третьего танкового батальона собрали и отправили следки, медикаменты, предметы личной гигиены, строительные мешки, бельё для госпиталя и выкупили прибор ночного видения.

Еще одна масштабная закупка выполнена просьбе прибывшего в отпуск бойца из добровольческого батальона «Барс», куда наш земляк поступил добровольцем. В ходе СВО погиб его сын, который воевал в составе ставшей легендарной ЧВК «Вагнер» и погиб в декабре 2022 года. В официальном документе написано: «Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу». Отец на передовой воюет теперь за двоих…

Для бойца приобретена личная экипировка, заказан тепловизионный прибор, закупаются рации и разгрузки. Разгрузкой называют разгрузочный жилет с большим количеством специальных карманов или креплений. Предназначен для комфортного ношения оружия, магазинов к нему, гранат, фляги, медицинского пакета, аптечки и тому подобного и удобного извлечения их к применению. Все это отправится в отряд добровольцев, находящихся на передовой и принимающих непосредственное участие в боевых действиях. Так же по запросу с передовой выкуплена полевая баня и уже доставлена в Иркутск. В мае отправится по назначению в зону СВО. А отправленный в начале апреля гуманитарный груз уже доставлен на Донбасс сотрудниками фонда «Сила тыла» и развозится по частям.

- Делаем все зависящее, чтобы помочь нашим бойцам сохранить жизни и приблизить победу, - поясняет депутат. - Спасибо всем тем, кто отзывается на наши сборы, оказывает материальную помощь. Присоединяются и дети, которые отправляют военным письма со словами поддержки - это действительно важно для тех, кто защищает сейчас нашу безопасность.

За консультацией в центр постоянно обращаются семьи мобилизованных - им помогают решать различные жизненные вопросы, снабжают необходимой информацией.

Справка “КП”

Гуманитарный центр “Своих не бросаем” предместья Рабочее ведёт работу по следующим направлениям: консультативная работа, поддержка семей мобилизованных и добровольцев, волонтёрская деятельность, сбор помощи и передача её на передовую, приобретение дорогостоящих вещей, приборов, техники вскладчину. В предместье Рабочее гуманитарные центры находятся по двум адресам: г. Иркутск, ул. Баррикад, 135 (приёмная) и ул. Зимняя, 1 (ТЦ «ТоргСервис»). Тел. 89646534517.