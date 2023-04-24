47 человек спасли из горящей девятиэтажки в Иркутском районе ночью 24 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этой ночью, в 03:57, в экстренные службы обратились жильцы горящего дома на улице Приморской в поселке Молодежном Иркутского района. Пожар произошел в квартире на втором этаже, из окон валил черный дым. Хозяин успел выбежать, но оставил открытой дверь, из-за чего едкий запах гари распространился по подъезду. Видимость стала нулевой, путь для эвакуации был отрезан. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Люди с балконов просили о помощи. По лестничным маршам и по пожарным лестницам звеньями газодымозащитной службы были спасены 47 жильцов, в том числе 19 детей, - рассказали в ведомстве.

В течение получаса открытое пламя удалось потушить. Огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров. Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, сообщение о выстреле, прозвучавшем в одном из торговых павильонов Центрального рынка в Иркутске, поступило в полицию 22 апреля 2023 года. Как выяснили правоохранители, на курок нажал 72-летний житель Иркутского района. Пенсионер показывал своим знакомым новое ружье и случайно выстрелил. К счастью, никто не пострадал.

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