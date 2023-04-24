В ходе СВО погибли два военнослужащих из Братска Иркутской области
Фото: Александр ГЛУЗ
В ходе специальной военной операции погибли двое военнослужащих из Иркутской области - уроженцы Братска. Об этом рассказал мэр города Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.
-При выполнении боевых задач в Артемовске погибли братчане Егоров Александр и Замахов Сергей, - написал глава города в своих социальных сетях.
Оба мужчины в ноябре прошлого года подписали контракты на принятие участия в специальной военной операции.
У Сергея Замахова в Братске остались мама, жена, дочь и сын.
Власти города выразили соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что 47 человек спасли из горящей девятиэтажки в Иркутском районе ночью 24 апреля. Все случилось на улице Приморской в поселке Молодежном Иркутского района. Подробности вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.