Юные спецназовцы дали торжественную клятву в Иркутске

Курсанты программы «Юный спецназовец» дали торжественную клятву.

Более 200 курсантов программы «Юный спецназовец» принесли торжественную клятву верности Родине. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников поздравил ребят, пожелал им хорошо учиться и принимать верные решения.

- Спецназ – это элита российской армии. Его бойцы по первому зову встают на защиту мирных жителей. Но это еще и ответственность. Учитесь думать, принимать правильные решения, - сказал молодым людям Александр Ведерников.

Председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения Павел Матвеев рассказал, что произнесение клятвы – важный этап жизни для курсантов.

- Многие ваши инструкторы – ветераны боевых действий. Есть те, кто участвовал в СВО. Поэтому мы должны быть уверены, что полученные знания вы примените только для защиты Родины, – сказал Павел Матвеев.

Проект «Юный спецназовец» реализуется в Приангарье с 2019 года, его участниками стали более 2500 детей и подростков. Сейчас ребята обучаются в 20 отрядах, работают 36 инструкторов. Ребята проходят серьезную подготовку: туристическую, медицинскую, тактико-специальную, воздушно-десантную, горно-высотную, психологическую, занимаются рукопашным боем.