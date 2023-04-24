МЧС Иркутской области предупредило о сильном ветре, снеге и метели 25 апреля 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС Иркутской области заявили, что с 20.00 24 апреля и до 20.00 25 апреля жителей Иркутской области ждут не самые приятные погодные условия.

-Так, например, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, не обойдется без снега и метели, - говорят в ведомстве.

Ухудшится погода и днем 25 апреля - будут дожди, а также западный и северо-западный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Что касается погоды в понедельник, 24 апреля, то осадков не предвидится, а порывы ветра будут в пределах 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на бульваре Рябикова возводят детскую поликлинику на 500 посещений в смену. Завершить строительство объекта планируется до 2025 года, сейчас подрядчик уверяет, что работы ведутся строго по графику.