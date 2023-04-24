Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Работники «Газпром добыча Иркутск» стали призерами XI Молодежной международной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность».

Конференция проходила с 17 по 21 апреля в Московской области на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В ней участвовали молодые работники дочерних компаний ПАО «Газпром», магистранты и аспиранты опорных вузов и вузов-партнеров в возрасте до 35 лет включительно. Они представили доклады в рамках 11-ти секций. Дипломами за призовые места отмечены три работника «Газпром добыча Иркутск».

Начальник отдела геолого-технических мероприятий Службы геологии и разработки месторождений Инженерно-технического центра Алексей Сайнеев занял второе место в секции «Разработка нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин». Он представил доклад на тему: «Алгоритм принятия решений при внештатных ситуациях в процессе проведения гидроразрыва пласта на Ковыктинском газоконденсатном месторождении».

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Специалист I категории отдела информационной безопасности Службы корпоративной защиты Юрий Бычков занял второе место в секции «Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности». Тема его доклада: «Применение непрерывной формы метода максимальной согласованности для поддержки принятия управленческих решений».

Начальник отдела охраны окружающей среды Газопромыслового управления Ковыктинского газоконденсатного месторождения Максим Лёхин занял два третьих места: в секции «Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе» за доклад «Способ безопасной эксплуатации фланцевых соединений», а также в секции «Вопросы экологической безопасности и энергоэффективности в нефтяной и газовой промышленности» за доклад «Способ термобарической обработки отходов».

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В 2011 году компания назначена оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое является ресурсной базой для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.