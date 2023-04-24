Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

20 апреля в офисе «Газпром добыча Иркутск» состоялась экскурсия для целевых студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ).

Работники газодобывающего предприятия рассказали о Ковыктинском месторождении, добыче и подготовке газа и газового конденсата, информационных технологиях, применяемых для управления технологическим процессом, перспективах развития Иркутского центра газодобычи и реализации Восточной газовой программы.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Большой интерес студентов вызвала информация о прохождении производственной практики, дальнейшем трудоустройстве на предприятие, социальной поддержке и адаптации молодых работников.

Также во время экскурсии была организована встреча с наставниками — опытными специалистами компании.

В настоящее время по целевому набору компании в российских вузах обучаются 43 студента, из них 39 — в ИрНИТУ.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В 2011 году компания назначена оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое является ресурсной базой для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.