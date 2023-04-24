На экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова завели дело из-за взятки Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области заведено уголовное дело о получении взятки бывшим министром здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

-Якова Сандакова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По имеющейся у следствия информации, в 2021 году он получил один миллион рублей от руководителя учреждения здравоохранения, - говорят в следкоме.

Взятка предназначалась за совершение действий, входящих в должностные полномочия министра, в интересах учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил из ружья на Центральном рынке Иркутска. На курок нажал 72-летний житель Иркутского района. Как итог, в отношении мужчины составили сразу три протокола. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.