За неделю с 17 апреля 2023 года коронавирусом заразились еще 890 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 24 апреля, в Иркутской области официально подтвердилось 370 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.

-На неделе с 17 по 23 апреля коронавирусной инфекцией заразились 890 жителей региона, - прокомментировали в ведомстве.

За эту же неделю от коронавируса скончались два жителя, а от сопутствующих заболеваний - еще четверо. С начала пандемии коронавируса в Иркутской области от заболевания скончалис 8 917 человек, а от сопутствующих заболеваний еще 998.

Выздоровело 365 337 человек.

В Управлении Роспотребнадзора порекомендовали соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Байкальске Иркутской области хотят построить гостиницу за 286 миллионов рублей.