В школах Иркутска продолжаются “Дни русской кухни”

Ученики гимназии №44 учились готовить фронтовую кашу. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

“Дни русской национальной кухни” проходят в школах Иркутска. На них дети знакомятся с традиционными рецептами и пробуют сами приготовить вкусные и полезные блюда. Очередная акция прошла в гимназии №44. Ее посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дети пробовали и учились готовить “фронтовую кашу”.

– Главная цель этого проекта - донести до детей важность здорового питания. Ребята не только учатся готовить разные блюда, но и знакомятся с историей их создания, с культурой своего народа, – отметила директор гимназии № 44 Тамара Гребенникова.

Под руководством повара пятого разряда Людмилы Ёшиной школьники учились готовить кулеш - фронтовую кашу по рецепту 1943 года.

– Я часто делаю это блюдо дома. Семья его очень любит, – рассказала Людмила Ёшина. - Кулеш готовится из картофеля, лука, моркови, пшена и мяса. Считаю, что такие мероприятия очень важны для ребят. Они узнают что-то новое, учатся готовить полезную и сбалансированную еду.

Проект «Дни русской национальной кухни» организован муниципальным предприятием «Комбинат питания», городскими школами при поддержке мэрии Иркутска.