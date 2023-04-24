В Иркутской области продолжается строительство новых объектов здравоохранения

Губернатор посетил новую врачебную амбулаторию в Смоленщине. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутской области продолжается работа по национальному проекту “Здравоохранение”. В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» строится здание детской поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске, возведена врачебная амбулатория в селе Смоленщина Иркутского района. Финансирование выделяется из федерального и областного бюджетов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично проконтролировал ход работ.

Будущая детская поликлиника в Иркутске будет состоять из двух блоков, в которых разместятся отделение неотложной помощи, клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения, транспортная часть, прачечная и участок по обращению с медицинскими отходами. Будет в новой поликлинике и два бассейна для реабилитации и оздоровления детей.

– Площадей, которые сейчас используются детской поликлиникой, недостаточно - это лишь первый этаж жилого дома, – рассказал Игорь Кобзев. - Микрорайон активно развивается, поэтому новое здание крайне необходимо. Федеральное финансирование на строительство нам удалось получить после ряда встреч на федеральном уровне, в том числе с министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко. Сегодня увидел, что работы идут по графику, строители подтвердили готовность сдать объект в 2025 году.

Глава региона обратил внимание на то, что кроме нового здания, будет благоустроена и прилегающая территория, а в будущем рассмотрят возможность размещения здесь поста скорой помощи.

В Смоленщине новая врачебная амбулатория открылась в апреле. На изготовление и монтаж модульной конструкции из федерального и областного бюджетов было направлено 25 млн рублей, кроме того около 3,5 млн рублей выделено на оснащении амбулатории и около 3 млн рублей из регионального бюджета – на благоустройство территории.

В амбулатории, которая относится к Шелеховской районной больнице, уже ведут прием по расписанию фельдшер, врач-педиатр, врач-гинеколог, медицинская сестра физиокабинета, медицинская сестра процедурного и прививочного кабинетов, медицинская сестра функциональной диагностики.

– Жители ждали открытия этого медицинского учреждения и сейчас важно, чтобы оно работало в полную мощность– отметил Игорь Кобзев. - Сегодня в Смоленщине проживают около 6 тысяч человек и кадровый вопрос, конечно, имеет приоритетное значение, чтобы все могли получать здесь необходимую помощь. Необходимо привлекать для работы узких специалистов, замотивировать их не только возможностью получить единовременную выплату «Земский доктор» или «Земский фельдшер», но и создать комфортные условия для проживания, предоставить жильё. Мы готовы сегодня включиться в эту работу, совместно с администрацией муниципального образования проработать вопрос строительства домов.