В Законодательном собрании Иркутской области обсудили комплексное развитие территорий Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Общественный Совет при парламенте Иркутской области обсудил реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ). В обсуждении приняли участие спикер парламента Александр Ведерников, депутаты и представители профильных ведомств. об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

-Цель встречи - погрузиться в проблематику, посмотреть правовое и практическое регулирование института комплексного развития территорий, его недостатки, – прокомментировал председатель Общественного Совета при Заксобрании Алексей Соболь.

Так, в ходе обсуждения прозвучала мысль, что в первую очередь при реализации проектов КРТ важно ориентироваться на федеральные стандарты - там есть рекомендации по поводу того, как правильно выбрать площадку для застройки.

В то же время одна из проблем КРТ заключается в работе с жителями аварийных домов - они не хотят переезжать в другие районы при расселении. Как итог, процесс затормаживается. Согласно закону же, застройщик обязан предоставить жилье в том же муниципальном образовании, но не обязательно в том же районе.

Также участники заседания обращали внимание на то, что при строительстве жилых микрорайонов необходимо проектировать детские сады, школы и спортивные объекты.

По итогу было принято решение разработать меры господдержки застройщиков, реализующих проекты КРТ.