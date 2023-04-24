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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:38

Свыше 12 тысяч жителей Иркутска вышли на общегородской субботник 22 апреля 2023 года

Он проводился во всех районах города
Елена СИНИЦА
Свыше 12 тысяч жителей Иркутска вышли на общегородской субботник 22 апреля 2023 года

Свыше 12 тысяч жителей Иркутска вышли на общегородской субботник 22 апреля 2023 года

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

22 апреля в Иркутске состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие 12,5 тысячи жителей города. Улицы, парки и скверы приводили в порядок после зимы во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В субботнике приняли участие школьники, студенты, общественные объединения, волонтеры, сотрудники мэрии, управляющие организации и активные горожане, - говорят в пресс-службе администрации.

Как отметил глава города Руслан Болотов, субботники - одна из традиций, которые передаются из поколения в поколение. Он также поблагодарил жителей за проявленное неравнодушие.

Например, на уборку в Пади Долгой пришли 300 человек. Участники субботника собрали много пластиковых и стеклянных бутылок, очистили ручей от мусора.

Ранее сообщалось, что в школах Иркутска продолжаются "Дни русской кухни".