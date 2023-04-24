Свыше 12 тысяч жителей Иркутска вышли на общегородской субботник 22 апреля 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

22 апреля в Иркутске состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие 12,5 тысячи жителей города. Улицы, парки и скверы приводили в порядок после зимы во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В субботнике приняли участие школьники, студенты, общественные объединения, волонтеры, сотрудники мэрии, управляющие организации и активные горожане, - говорят в пресс-службе администрации.

Как отметил глава города Руслан Болотов, субботники - одна из традиций, которые передаются из поколения в поколение. Он также поблагодарил жителей за проявленное неравнодушие.

Например, на уборку в Пади Долгой пришли 300 человек. Участники субботника собрали много пластиковых и стеклянных бутылок, очистили ручей от мусора.

Ранее сообщалось, что в школах Иркутска продолжаются "Дни русской кухни".