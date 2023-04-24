В ходе СВО под Артемовском погиб военнослужащий из Братска Алексей Цыба. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

В понедельник, 24 апреля, в Братске простились с военнослужащим, погибшим в зоне специальной военной операции. Алексей Цыба погиб при выполнении задач в Артемовске. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Братска Сергей Серебренников.

-Алексей Цыба родился 19 января 2001 года в Усть-Куте. В Братске окончил школу, а после поступил в Братский торгово-технологическом техникуме. Летом 2021 года его призвали в армию, он служил на Тихоокеанском флоте, - рассказывает глава города.

Позднее, в июле 2022 года, он подписал контракт для участия в СВО. У Алексея остались отец, мать и сестра.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погибли двое военнослужащих из Иркутской области - уроженцы Братска. Оба военнослужащих погибли в Артемовске.