С 17 по 23 апреля в Иркутской области произошло 20 лесных пожаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 17 по 23 апреля на территории Приангарья ликвидировано 20 лесных пожаров на общей площади 266,6 га.

-В частности, возгорания зафиксированы в Нижнеудинском, Усольском, Братском, Зиминском, Эхирит-Булагатском, Тулунском, Куйтунском, Иркутском, Черемховском районах, - стало известно КП-Иркутск.

Для того, чтобы потушить пожары, пришлось привлечь 257 человек и 72 единицы техники. Еще один лесной пожар в Зиминском районе перешел на утро 24 апреля.

Наиболее частая причина пожаров - неосторожное обращение с огнем, говорят власти. Именно поэтому большой упор сделан на профилактическую работу.

Ранее сообщалось, что свыше 12 тысяч жителей Иркутска вышли на общегородской субботник 22 апреля 2023 года. Улицы, парки и скверы приводили в порядок после зимы во всех районах города. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.