В Иркутске приступили к помывке крон хвойных деревьев

В Иркутске приступили помывке крон хвойных деревьев Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске стали мыть водой кроны сосен и елей. Подобные работы проводят каждый год - так деревья готовят к летнему сезону.

-На помывку одной ели уходит примерно 10-15 минут. Эта процедура полезна для деревьев - они меньше повреждаются из-за болезней и меньше подвергаются действию вредителей, рассказал заместитель директора МКУ «Городская среда» Антон Титков.

В срок до 1 мая планируется очистить от пыли и старой хвои 566 деревьев. Работы проведут на 13 общественных территориях. В том числе у мемориала «Вечный огонь», памятника маршалу Жукову, в скверах имени Кирова, Космонавтов, Труда, 50-летия образования СССР.

Ранее сообщалось, что с 17 по 23 апреля в Иркутской области произошло 20 лесных пожаров. Основная причина - неосторожное обращение с огнем. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.