Погода в Иркутске 25 апреля 2023 для второго весеннего месяца будет даже жаркой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 апреля 2023 по сравнению с тем, что показывали термометры еще на прошлой неделе, будет очень теплой. Воздух в городе сегодня прогреется до +14…+16 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 25 апреля 2023: прогноз на вторник

- Погода в Иркутске 25 апреля 2023 ожидается с переменной облачностью и без осадков, - добавляют метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем действительно потеплеет до +14…+16 градусов.

Это, кстати, на несколько градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 717 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 25 апреля прогнозируется с небольшими осадками, на западе области выпадет умеренный дождь. Порывы ветра днем в Приангарье могут достигать 14 м/с, местами до 16-21 м/с. Днем столбики уличных термометров в муниципалитетах покажут +13…+18, при натекании облаков похолодает до +3…+8.

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