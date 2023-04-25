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НовостиОбщество25 апреля 2023 3:27

Стало известно, состоится ли в Иркутске демонстрация в честь 1 мая

Демонстрацию в честь 1 мая в Иркутске отменили
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Демонстрацию в честь 1 мая в Иркутске отменили

Демонстрацию в честь 1 мая в Иркутске отменили

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоро Первомай. Традиционно в этот день на улицы выходят с митингом в честь международного праздника трудящихся. Состоится ли демонстрация в Иркутске в этом году? Ведь в предыдущие годы планы нарушала пандемия коронавируса.

Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в Иркутском областном объединении организаций профсоюзов, и в этот раз дружно пройтись по главным улицам города с транспарантами не получится. Как и шествие «Бессмертного полка», демонстрацию и митинги отменили в связи с возможными провокациями.

Напомним, все остальные запланированные праздничные мероприятия состоятся, в том числе Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако горожане в нем участвовать не будут. Безопасность концертов, митингов, спортивных стартов и запуска фейерверков обеспечат правоохранители. Для этого будут использованы стационарные и переносные металлоискатели.

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