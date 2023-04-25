До 1,5 тысяч человек будут охранять порядок в майские праздники в Иркутской области

Меры безопасности в майские праздники определены в Иркутской области Фото: Кирилл САДЫКОВ

Власти Приангарья озвучили меры безопасности в период майских праздников. Так, сотрудники правоохранительных органов будут следить за общественным порядком во время концертов, митингов, спортивных стартов и запуска фейерверков. В местах празднования установят стационарные металлоискатели. Также будут выданы переносные приборы.

В Иркутске 1 мая на службу в общественных пространствах заступят более 300 силовиков. Задействовано 57 служебных машин. На случай осложнения оперативной обстановки в качестве подкрепления на охрану порядка выйдут еще 85 человек на 31 автомобиле.

Со 2 по 9 мая следить за безопасностью будут до 1,5 тысяч полицейских, росгвардейцев, народных дружинников и казаков, которым выделят 200 служебных автомобилей. В резерве будут находиться еще около 750 человек и 150 машин. На территории проведения мероприятий с численностью участников и зрителей больше 50 человек - запретят продажу спиртного.

Напомним, демонстрацию и митинги в честь 1 мая, как и шествие «Бессмертного полка» в Иркутской области отменили.