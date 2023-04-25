13 машин отправят из Иркутска в зону проведения СВО Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Муниципальные предприятия, бизнес-сообщество и жители Иркутска пожертвовали землякам-участникам СВО 13 машин. Это УАЗики, «Газели», «Нивы», ЗИЛ, квадроцикл. Отремонтировали и привели технику в порядок работники «Иркутскгортранса». После прохождения полного техосмотра транспорт отправят к линии соприкосновения, об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Еще два микроавтобуса передали на Донбасс в рамках автопробега «Дорога к Победе». Сейчас они уже доехали до Тольятти. По пути следования в них загружают гуманитарную помощь, - рассказали в мэрии.

Также в администрации отметили, что на нужды военных принимаются различные вещи и посылки.

Напомним, накануне, 24 апреля, в Приангарье прошел марафон в поддержку бойцов под лозунгом «Своих не бросаем!». Посмотреть или послушать сюжеты можно на всех площадках «Комсомольской правды» и телеканала «Тивиси». Собранные средства вскоре направят на покупку оборудования и обмундирования согласно заявкам, поступившим из воинских частей, где служат мобилизованные из Иркутской области. Затем это будет все доставлено на передовую по организованным гуманитарным коридорам.

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