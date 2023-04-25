5 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали на бульваре Гагарина в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Асфальтовые карты протяженностью до 100 погонных метров продолжают укладывать на бульваре Гагарина в Иркутске. На сегодняшний день отремонтировано уже пять тысяч квадратных метров асфальта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Просим автомобилистов отнестись с пониманием, обращать внимание на работающую технику, - обратился к жителям и гостям Иркутска руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. - Ремонт картами наиболее эффективен и прослужит дольше, поэтому на магистральных улицах применяем его.

Во всех районах города задействовано шесть установок БЦМ. В течение дня ремонт струйно-инъекционным методом выполняют на участках улиц Провиантская, Рабочая, Мира, Карла Либкнехта, Ржанова.

Напомним, власти Иркутской области сообщили, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Как и во всей стране, это решение принято в связи с возможными провокациями. Также в столице региона отменено шествие ветеранов и молодежи от танка «Иркутский Комсомолец» до Мемориала «Вечный огонь». Все остальные запланированные праздничные мероприятия состоятся.