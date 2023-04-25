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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:02

Более 50 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за комфортную среду

Завершится опрос 15 мая 2023 года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 50 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за комфортную среду

Более 50 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за комфортную среду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 50 тысяч жителей Приангарья уже сделали выбор в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы над реализацией проектов-победителей пройдут в 2024 году.

Для того, чтобы сделать свой выбор, необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, выбрать необходимый регион и муниципальное образование. Далее вам представят предлагаемые проекты благоустройства. Проголосовать может каждый желающий в возрасте от 14-ти лет по этой ССЫЛКЕ. Завершится опрос 15 мая 2023 года.

Напомним, в 2022 году в голосовании приняли участие больше 120 тысяч жителей Иркутской области. Они выбрали 26 проектов благоустройства общественных территорий.

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