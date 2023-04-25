Более 50 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за комфортную среду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 50 тысяч жителей Приангарья уже сделали выбор в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы над реализацией проектов-победителей пройдут в 2024 году.

Для того, чтобы сделать свой выбор, необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, выбрать необходимый регион и муниципальное образование. Далее вам представят предлагаемые проекты благоустройства. Проголосовать может каждый желающий в возрасте от 14-ти лет по этой ССЫЛКЕ. Завершится опрос 15 мая 2023 года.

Напомним, в 2022 году в голосовании приняли участие больше 120 тысяч жителей Иркутской области. Они выбрали 26 проектов благоустройства общественных территорий.

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