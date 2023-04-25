Три гостевых дома сгорели в Ольхонском районе 25 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел около полуночи 25 апреля в деревне Куркут. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил три деревянных гостевых дома. В любой момент он мог перекинуться на других постройки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К тушению были привлечены пять пожарных расчетов. В 2:50 пожар был локализован на площади 582 квадратных метра. А в 6 утра пожар был полностью ликвидирован, - рассказали в ведомстве. - Огнеборцам удалось спасти более 10 гостевых домиков, расположенных рядом.

Как выяснили дознаватели МЧС России, в одном из них проживал владелец турбазы. По его словам, пламя пошло с первого этажа кафе, расположенного на участке, после чего ушло вверх по склону. По наиболее вероятной версии причины случившегося, все произошло из-за короткого замыкания.

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