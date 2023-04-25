Бесхозяйным причалам на Байкале и в верховье Ангары необходимо найдут владельцев Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье принято решение о поиске владельцев для бесхозных причалов на Байкале и в верховье Ангары. Это позволит привести сооружения в надлежащее состояние, использовать их для развития водного пассажирского транспорта и туризма.

По предварительной информации, в нашем регионе на Байкале и Ангаре находятся 60 причалов. Будет установлено и улучшено состояние каждого, для того, чтобы, как можно больше из них смогли принимать большие суда.

Напомним, крупный пожар произошел около полуночи 25 апреля в деревне Куркут. Три деревянных домиках сгорели на территории турбазы на берегу Байкала. К счастью, никто не пострадал. По словам хозяина, огонь пошел с первого этажа кафе.