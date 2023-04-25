Более 50 тысяч жителей Иркутской области уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 50 тысяч жителей региона проголосовали за объекты благоустройства. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Рейтинговое голосование по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” в разгаре - на 25 апреля более 50 тысяч человек уже определились с тем, что они хотели бы изменить в лучшую сторону в родном городе. Речь идет об общественных пространствах, которые будут благоустраиваться - 18 муниципальных образований региона с населением более 20 тысяч человек и город Байкальск представили по несколько проектов. Выбрать можно любой и при этом можно не опираться на количество уже проголосовавших, а руководствоваться лишь собственными симпатиями.

- Сами жители меняют мир вокруг. Если люди решают, что какой-то из предложенных проектов обязательно должен быть воплощен в жизнь, они за него голосуют, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Проекты-победители будут реализованы. Таким образом, каждый житель региона может принять участие в преображении территорий Приангарья.

Принять участие в голосовании может любой гражданин России старше 14 лет. Познакомиться с проектами и проголосовать можно на платформе 38.gorodsreda.ru, а для тех, кто не имеет доступа к интернету в городах работают волонтеры.

Например, в Байкальске предлагается преобразить общественное пространство в районе школы № 17 поселка Солзан – сделать тротуары, установить детское игровое оборудование и лавочки, выполнить озеленение.

Еще один проект - благоустройство улицы от федеральной трассы до «Татьяниного сквера» в микрорайоне Южный. Здесь планируются ремонт стелы «Ракета», создание живой изгороди вдоль тротуаров, установка декоративных фигур и лавок. В областном центре можно выбирать любой из 13 понравившихся проектов, в Ангарском городском округе их предложено 6. Кроме того, в голосовании участвуют Братск, Шелехов, Зима, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Нижнеудинск, Тайшет и Усть-Кут.