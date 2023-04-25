Власти Иркутской области обсудили меры безопасности в майские праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области состоялось внеочередное заседание координационного совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Власти обсудили меры безопасности на период майских праздников.

-В частности, принято решение не проводить 9 мая традиционное шествие "Бессмертного полка" с портретами героев, так как возможны различного рода провокации, - стало известно КП-Иркутск.

Не состоится и шествие ветеранских организаций и молодежи от танка «Иркутский Комсомолец» до Мемориала «Вечный огонь».

В то же время проведут торжественное прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур территориального гарнизона по площади Сперанского в областной столице. Правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность в период проведения массовых мероприятий в городе.

Например, будут применяться стационарные и переносные металлоискатели.

Также сообщается, что 1 мая будет задействовано более 300 сотрудников правоохранительных органов и 57 единиц служебного автотранспорта. Предусмотрен и резерв.