В зону СВО отправятся 13 машин от администрации Иркутска

13 машин отправятся из Иркутска в зону СВО. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил технику, которая в самое ближайшее время должна отправиться на фронт. Специалисты “Иркутскгортранса” проверили, подготовили и отремонтировали 13 автомобилей, которые будут предоставлены российским бойцам на Донбассе.

– Посмотрел готовность машин к отправке. Отдельное спасибо работникам нашего «Иркутскгортранса», которые свое внеурочное время тратят на их ремонт и техобслуживание. Транспортные средства планируем доставить бойцам уже к 9 мая, – отметил Руслан Болотов.

В зону СВО будут отправлены УАЗики, «Газели», «Нивы», ЗИЛ, квадроцикл. Техника собрана от муниципальных предприятий, спонсоров и простых жителей города. Вместе с мэром осматривали готовящийся к отправке транспорт и вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, первый заместитель главы города Андрей Южаков и общественник, руководитель парка технических видов спорта Михаил Кудрявцев. Оценивали и внешний вид, и техническое состояние - все должно быть отлажено и исправно.

– Я обращаюсь ко всем жителям Иркутска и Иркутской области, к предпринимателям. Еще необходимо будет много помощи нашим соотечественникам на передовой. Поэтому если у кого-то есть желание, администрация всегда готова оказать содействие в организации и вот такими партиями направить нужные нашим ребятам вещи, – прокомментировал Дмитрий Ружников.

– Мы понимаем, что на передовой – это расходный материал, но для бойцов очень важно, что транспорт на ходу и не требует ремонта. Ребята смогут сразу сесть и поехать на выполнение боевых задач, – считает Михаил Кудрявцев.

Два микроавтобуса из Иркутска уже едут на Донбасс в рамках автопробега «Дорога к Победе». По дороге они собирают гуманитарную помощь для фронта.