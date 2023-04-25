В Иркутске выбран подрядчик для строительства нового здания городской поликлиники №15 Фото: Иван МАКЕЕВ

Выбран подрядчик, который займется строительством нового здания для Иркутской городской поликлиники №15.

-До 10 мая с подрядчиком заключат контракт на выполнение работ, после этого они и стартуют, - стало известно КП-Иркутск.

Уточняется, что согласно плану, в 2023 году выполнят демонтаж старого здания поликлиники, а также вынос электро-, тепло- и канализационных сетей.

Полностью завершить строительство и оснастить всем необходимым медучреждение планируется до 2025 года. На эти цели из федеральной и областной казны выделят порядка 1,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч жителей Иркутской области уже проголосовали за объекты благоустройства. Выбираются территории, которые изменятся в 2024 году. Голосование проходит в 18 муниципальных образованиях. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.