За неделю ОРВИ заболели свыше 14 тысяч жителей Иркутской области Фото: Ксения Высотина

По данным Управления Роспотребнадзора Иркутской области, в регионе за неделю с 17 по 23 апреля выявлено 14 001 случай ОРВИ. Среди заболевших также 8930 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Однако этот показатель на 41,9% ниже эпидемического порога, - говорят в ведомстве.

Также стало известно, что гриппом заразились семь жителей региона.

В связи с этим жителям Иркутской области решили напомнить о существующих мерах профилактики. Так, в частности, стоит чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, носить маску в общественных местах - в том числе в транспорте и торговых центрах.

Также не стоит игнорировать влажную уборку, проветривание помещений. Не будет лишним и вести здоровый образ жизни. Кроме этого, в случае появления первых симптомов не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу.